Новые таблички соответствуют единой системе навигации.

Новые таблички соответствуют единой системе навигации.Без малого десять лет назад впервые на улицах российской столицы начали появляться синие таблички с белыми буквами. Они идеально встраиваются в архитектурный облик Москвы и помогают ее жителям и гостям быстро ориентироваться в пространстве. Таким образом в городе формируется система навигации, соответствующая единому стандарту.В рамках данной системы в Москве установили указатели к 16 объектам, связанным с освоением Арктики. Новые таблички таблички можно встретить в Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах.Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."В общей сложности установили 29 указателей со специальными QR-кодами и 106 информационных полей, в том числе к мемориальным доскам советским исследователям Арктики Георгию Ушакову и Владимиру Русанову, дому полярников на Никитском бульваре", – отметил чиновник.Внедряемая в столице единая система навигации является важной составляющей комфортной городской среды. С 2014 года единой стандарт предполагает установку синих табличек с белыми буквами, которые довольно легко читаются.Единая система навигации позволяет как местным жителям, так и гостям города быстро находить удобный путь к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, а также к больнице, поликлинике, достопримечательности, МФЦ, театру, школе, детскому саду или другому социально значимому объекту.Важно отметить, что в рамках единого стандарта в Москве проект историко-патриотической навигации. Указатели с QR-кодами устанавливают возле домов, в которых жили герои ВОВ. Также они появляются рядом с объектами, связанными с исторически значимыми для России периодами или выдающимися деятелями нашей страны.Кстати, таблички в городе устанавливаются и при участии активных граждан, которые выбирают топонимы на одноименном цифровом портале. К примеру, москвичи сформировали кинематографический квартал в районе Раменки. Кроме того, они за названия для 27 станций метро и парков в 35 районах.