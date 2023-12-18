Они получили жилье с полной отделкой класса комфорт.

Они получили жилье с полной отделкой класса комфорт.Москва наращивает темпы реализации программы реновации. Так, в районе Нагатинский Затон ключи от новых квартир получили более 1,7 тысячи человек. Участникам программы предложили жилье в пяти новостройках.В 2023 году обладателями новых квартир стали 623 человека. Еще 300 горожан начали осматривать жилье в новостройках, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.Нагатинский Затон стал одним из первых районов, где стартовала программа реновации. В нее включили 54 ветхих дома, в которых проживали более 13 тысяч человек. Полностью расселено шесть зданий.Всего под заселение на юге столицы передали 25 новостроек. На месте 29 снесенных зданий возводят восемь домов для участников программы.Реновация продолжается и в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. Обладателями новых квартир стали около 1,7 тысячи человек.Недавно переселение начали жители дома по адресу: Магаданская улица, дом 12. Для участников программы работает центр информирования, в котором можно получить консультацию по переезду и оформлению документов.Переселенцам предложили равнозначные квартиры. К их осмотру они приступили 12 декабря.Всего в районе в программу реновации включили 68 домов. В них проживают свыше 12 тысяч человек. Для строительства жилья подобрано 15 стартовых площадок.Москвичи переезжают в пределах своего района. Зачастую новый дом находится в нескольких десятках метров от старого.Участникам программы предоставляют жилье с полной отделкой комфорт-класса. Там установлены электрические плиты, радиаторы отопления, качественные стеклопакеты, сантехника. Часть квартир предназначена для жильцов с ограниченными возможностями здоровья.Первые этажи новостроек отданы под коммерческие помещения. Там открываются магазины, кафе, парикмахерские, службы быта. Прилегающую к домам территорию комплексно благоустраивают.Программа реновации пройдет в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй продлится до 2029-го, третий рассчитан до конца 2032-го. Обладателями нового жилья станут более миллиона москвичей.