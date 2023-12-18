Похороны летчика Василия Мезина, который погиб в сентябре 1944 года в ходе учебного полета, состоялись 13 декабря в селе Ворша Собинского района. Останки нашли поисковики из Владимира в октябре

Похороны летчика Василия Мезина, который погиб в сентябре 1944 года в ходе учебного полета, состоялись 13 декабря в селе Ворша Собинского района. Останки нашли поисковики из Владимира в октябре этого года. Василий был захоронен на родине, в селе Ворша, на воинском участке кладбища. Об этом сообщили на сайте поискового движения России. Останки самолета Ла-5 обнаружили