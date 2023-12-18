В Юрьев-Польском районе похоронили участников специальной военной операции Максима Кочеткова и Валерия Енакий.

В Юрьев-Польском районе похоронили участников специальной военной операции Максима Кочеткова и Валерия Енакий. Об этом 16 декабря рассказала городской администрации.Максиму Кочеткову было 23 года. Мужчина работал строителем, а в текущем году заключил контракт с Минобороны РФ. Наш земляк погиб 27 ноября.Валерий Енакий родился в 1971 году, трудился в ООО «Ручейки Ополья». Контракт мужчина заключил в 2023 году. Умер 4 декабря.Жители Владимирской области соболезнуют семьям погибших военнослужащих. «Светлая Память и Вечная Слава защитникам Отечества!» - говорится в сообщении пресс-службы.