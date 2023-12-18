Поселок Боголюбово. Ленина, 55. Штаб-квартира волонтерского центра Масксети-33.

Такой новостью поделились наши коллеги из :Поселок Боголюбово. Ленина, 55. Штаб-квартира волонтерского центра "Масксети-33". Дорожки к зданию чистит Евгений Цветков. Врач по профессии - он тоже мог стать участником СВО. Не прошел медкомиссию. Весь второй этаж здания предприниматель, отказавшись от прибыли за аренду - отдал в распоряжении добровольцев.В чем смысл жизни? - Да по мне - просто жить, детей растить, людям помогать. Я, честно говоря, не представляю... пацанам же там... а когда дома ждут, поддерживают, это же совсем другой расклад, - Евгений Цветков, предприниматель.Добровольцы - люди разных профессий, пенсионеры и школьники. Плетут сети в три смены. С 8 утра и до позднего вечера. Бойцы скидывают фото или описание местности. Вещдоки - уничтожаются. А волонтеры создают уникальный максировочный дизайн. Такой, чтобы искусственный интеллект не раскрыл дислокацию наших бойцов.Первую сеть сделали из списанного парашюта. Он хранился на даче вдовы Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова.И что вы думаете, через несколько дней она звонит и говорит:" Встречайте три "Урала" с парашютами со списанными. Из той части, где служил Рома, был командиром раньше, - Татьяна Козлова, двоюродная сестра Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова.Для сослуживцев Романа Кутузова, бойцов воинской части номер 54164 - в кратчайшие сроки из парашютов сплели три десятка сетей.Начали резать их на маленькие галстучки, это очень большая работа. Они вы не представляете, какие парашюты огромные. Конца и края не видно. Бабушки наши в Боголюбово по домам сидели, резали, - Татьяна Козлова, двоюродная сестра Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова.За год к волонтерам из Боголюбово присоединились - сотни добровольцев. В области создано - 24 филиала Масксети 33. Названия населенных пунктов - на этой новогодней ёлке. Всего за неделю люди плетут около 100 сетей. Каждый спецгруз - подписывают. Внутри - не только маскировка.Приходят женщины, приносят носочки, перчаточки, детишки в церкви делают подарки, сами вышивают даже. И в каждую сеточку вкладываем подарок, письма, иконочки. Мы с душой работаем и очень хотим, чтобы они защищали наших ребят, эти сеточки, - Юлия Минькина, волонтер Маскцентра 33 - Боголюбово.Наталья по профессии парикмахер. Родные знают, если её нет на работе или дома - значит она в созданном ею волотерском центре. Наталья уверена, эти сети - настоящие обереги. Люди читают молитвы, когда их плетут. Безупречно отработана и технология. Она максимально приближена к стандартам Минобороны. Качество - подтверждают сами бойцы.Ребята приходят к нам,а мы смотрим на их одежду. Пиксель, мультикам, так, пятно чуть пошире должно быть, - Наталья Соловьёва, руководитель Масксети 33.Настольная книга Натальи - по маскировке. Издана в 41-м, в начале Великой Отечественной. Тогда о такой масксети могли только мечтать. Из полипропиленовой пленки со спецпокрытием. Материал не горит и не промокает. Под такой сетью прячут - Грады, танки и пушки.Например, сети которые сейчас плетутся, "Город", ребята их связывают быстрораспускаемым швом, связывают в определенный квадрат, 216 квадратных метров. И используют для оптической защиты от дронов и камикадзе, - Наталья Соловьёва, руководитель Масксети 33.В коридоре - готовы к отправке праздничные посылки для бойцов. Внутри - масксети, теплые вещи, сладости и письма детей. В них трогательные слова поддержки.Я встретила здесь настолько замечательных, отзывчивых, добрых людей. И самое главное - сочувствующим нашим бойцам и мирным жителям, которые находятся в зоне боевых действий, - Ольга Закутерина, волонтер.Адрес волотерского центра Масксети 33: Боголюбово, улица Ленина, 55, телефон 8-920-910-15-15Не у всех волонтеров в зоне СВО есть родные или друзья. Но каждый приходит сюда, чтобы помочь СВОИМ.