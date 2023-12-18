Правоохранители арестовали 34-летнего жителя Юрьев-Польского района.

Правоохранители арестовали 34-летнего жителя Юрьев-Польского района. Мужчину подозревают в краже ценного имущества с дачи, расположенной в Киржачском районе. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские выяснили, что мужчина повредил дверь дачного дома, проник внутрь и украл электроинструменты. «Сумма причиненного ущерба составила 15 000 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Отмечается, что на допросе задержанный во всём сознался. В настоящий момент в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.