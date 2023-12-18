Во Владимире правоохранители задержали 22-летнего иностранного гражданина с поддельным документом.

Во Владимире правоохранители задержали 22-летнего иностранца с поддельным документом. Об этом рассказала УМВД России по региону.Молодой человек предъявил полицейским бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на территорию нашей страны. Однако стражи порядка заподозрили неладное и отправили документ на экспертизу. Уведомление оказалось фальшивым.«Фигурант сознался, что использовал подложный документ», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент в отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.