Информация об этом появилась в пресс-службе суда.

Владимирский суд обязался выяснить, куда увезли Алексея Навального. Информация об этом появилась в пресс-службе суда.Так, представители судебной власти направили запрос в Федеральную службу исполнения наказаний и её регионального управления ввиду того, что заключённый оппозиционер уже долгое время не выходит на видеосвязь на судебные заседания.Ранее АиФ писал, что Алексей навальный выходить на связь, а позднее, что его в неизвестном направлении.*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.