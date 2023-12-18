Теплоснабжение приостановят 19 декабря на улице Лакина и проспекте Строителей. Это связано с ремонтными работами на участке магистральной сети, сообщили в мэрии. С 09:00 до 20:00 отопление будет
Теплоснабжение приостановят 19 декабря на улице Лакина и проспекте Строителей. Это связано с ремонтными работами на участке магистральной сети, сообщили в мэрии. С 09:00 до 20:00 отопление будет отключено по следующим адресам: – пр-кт Строителей, 44-в, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48; – ул. Лакина, 145, 147, 149, 149-а, 151, 153, 153-а, 153-б, 153-д, 153-и, 155,155-а,