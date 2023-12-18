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<a href="https://33live.ru/novosti/18-12-2023-vo-vladimire-na-dvux-ulicax-otklyuchat-otoplenie.html" target="_blank">Во Владимире на двух улицах отключат отопление</a> - Теплоснабжение приостановят 19 декабря на улице Лакина и проспекте Строителей. Это связано с ремонтными работами на участке магистральной сети, сообщили в мэрии. С 09:00 до 20:00 отопление будет