На пересечении улиц Мира и Горького столкнулись сразу три машины. Есть пострадавшие. Госавтоинспекторы зафиксировали аварию 17 декабря около 16 часов. На кадрах, которые очевидцы выложили в

На пересечении улиц Мира и Горького столкнулись сразу три машины. Есть пострадавшие. Госавтоинспекторы зафиксировали аварию 17 декабря около 16 часов. На кадрах, которые очевидцы выложили в городские паблики, видно, что автомобиль «Опель» задевает медицинскую «ГАЗель», и сталкивается с «Ниссаном», который в это время стоял на светофоре. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Водитель автомобиля