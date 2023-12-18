Как сообщили в прокуратуре, падение произошло 18 августа этого года. Инцидент случился в производственном цехе на улице Полины Осипенко. 42-летний мужчина монтировал электроосвещение на 3

Как сообщили в прокуратуре, падение произошло 18 августа этого года. Инцидент случился в производственном цехе на улице Полины Осипенко. 42-летний мужчина монтировал электроосвещение на 3 этаже, сорвался и упал с четырехметровой высоты. В результате рабочий получил различные травмы, в том числе и серьезные – открытый перелом плеча и закрытый перелом локтя. Прокуратура провела проверку. Оказалось,