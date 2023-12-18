В 2024 году количество мест для оздоровления вырастет с 350 до 500.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поставил задачу соцблоку областного правительства увеличить возможности для оздоровления детей в регионе. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.На сегодняшний день такую возможность предоставляет только одно учреждение в области. Детей приходится направлять в Ивановскую область или Краснодарский край, что беспокоит некоторых родителей.В 2024 году откроют три оздоровительных центра на базе санаториев имени Абельмана и «Сосновый бор», а также в частном лагере «Русский лес». Количество мест для оздоровления будет увеличено с 350 до 500.В текущем году путевки получили почти 13 тысяч детей участников СВО, ребят с ограничениями по здоровью и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.