Сейчас пока только один санаторий региона может предоставить детям возможность улучшить здоровье. Ребят направляют либо в Ивановскую область, либо в Краснодарский край. Однако это не очень

Сейчас пока только один санаторий региона может предоставить детям возможность улучшить здоровье. Ребят направляют либо в Ивановскую область, либо в Краснодарский край. Однако это не очень удобно. Актуальность в организации оздоровительных центров есть, сообщил губернатор Владимирской области. В 2024 году количество мест для оздоровления планируют увеличить с 350 до 500. Специальные центры могут появится на