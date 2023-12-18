Водителей областной столицы вновь попросили не оставлять свои машины на нескольких улицах. Это необходимо для уборки снега, которую коммунальная техника будет вести 18 декабря с 20:00 и до 07:00

Водителей областной столицы вновь попросили не оставлять свои машины на нескольких улицах. Это необходимо для уборки снега, которую коммунальная техника будет вести 18 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул. Каманина; – ул. Фейгина; – ул. Диктора Левитана; – ул. Володарского; – ул.