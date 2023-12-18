Хотел порадовать девушку, но попал под уголовку. 24-летний парень из Владимира обвиняется в грабеже одного из цветочных магазинов Ленинского района. об этом сообщили в пресс-службе

Хотел порадовать девушку, но попал под уголовку. 24-летний парень из Владимира обвиняется в грабеже одного из цветочных магазинов Ленинского района. об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. В октябре этого года обвиняемый пришел в цветочный магазин, внимательно все рассмотрел, посоветовался с продавцами. в итоге выбрал черную орхидею «Фаленопсис». После этого он схватил 4 горшка и быстро