Прихожанка Свято-Троицкого храма села Каменово Камешковского района передала несколько коробок с лекарствами и перевязочными средствами для бойцов специальной военной операции.

Прихожанка Свято-Троицкого храма села Каменово Камешковского района передала несколько коробок с лекарствами и перевязочными средствами для бойцов специальной военной операции. Об этом рассказали региональные со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Народного фронта.Отмечается, что женщина владела аптекой, но в текущем году ей не удалось продлить лицензию. Тогда дама решила отправить медикаменты в госпиталь. Общественники взялись к концу декабря доставить по назначению 9 коробок с лекарствами.