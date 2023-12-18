Жителя Коврова признали виновным в незаконном производстве наркотических средств, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Жителя Коврова признали виновным в незаконном производстве наркотических средств, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Гражданин являлся членом преступной группы, которая в прошлом году купила несколько помещений в деревне Сажино Ковровского района. Там сообщники организовали целую нарколабораторию, в которой смогли произвести свыше 163 кг наркотических средств. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Владимирской области.Суд приговорил жителя Коврова к 10 годам заключения в колонии строгого режима. В настоящее время трое его сообщников ожидают своих приговоров.