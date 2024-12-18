18-летнего студента одного из колледжей Александрова судили за хулиганство с применением насилия и угрозой его применения группой лиц по предварительному сговору. Молодой человек поддержал

18-летнего студента одного из колледжей Александрова судили за хулиганство с применением насилия и угрозой его применения группой лиц по предварительному сговору. Молодой человек поддержал избиение участника СВО своими приятелями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Мы ранее рассказывали об этом инциденте. Все произошло вечером 11 мая. 43-летний участник СВО со своей женой и ее