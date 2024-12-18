Машины расчищали снег вдоль прибордюрных зон, предотвращая заужение дорог.

В ночь на 18 декабря 24 машины работали над очисткой и противогололедной обработкой городских магистралей. Лаповые и фронтальные снегопогрузчики, грейдеры и самосвалы расчищали снег вдоль прибордюрных зон, предотвращая заужение дорог, и оперативно вывозили собранный снег из города.С утра сотрудники ЦУГД в ручную убирали дороги, тротуары, остановки и лестницы, с акцентом на маршруты общественного транспорта и места с наибольшим пешеходным трафиком.В зимний период ЦУГД отвечает за уборку 427 км дорог и 742 тысячи квадратных метров тротуаров, а также чистит 369 остановок и 22 лестницы. Вопросы по уборке можно задавать по телефону 47-90-94 или на мобильный 8-960-721-49-49.