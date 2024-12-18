Молодой любитель погонять нетрезвым хотел продать свою машину, чтобы спасти ее от конфискации. Дело в том, что на ней владимирца дважды ловили пьяным, рассказали в пресс-службе прокуратуры

Молодой любитель погонять нетрезвым хотел продать свою машину, чтобы спасти ее от конфискации. Дело в том, что на ней владимирца дважды ловили пьяным, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Примерно в обеденное время 9 октября молодой человек, которого ранее подвергли административному наказанию за пьяную езду, снова решил сесть за руль своего «Хендая» в нетрезвом виде. Как