Заместителя главы администрации села Панфилово привлекли к ответственности за несвоевременный ответ заявителю. В августе местный житель пожаловался на двухметровые ямы на сельской

Заместителя главы администрации села Панфилово привлекли к ответственности за несвоевременный ответ заявителю. В августе местный житель пожаловался на двухметровые ямы на сельской дороге, но ответа вовремя не дождался. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Обращение было отправлено 21 августа. Чиновники должны были рассмотреть его в течение 31 дня, но в итоге рассматривали в два