Температура окажется ниже нормы на 6–17 градусов.

Аномально холодная погода придет в регионы Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урал с 18 по 20 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.Как он отметил, температура окажется ниже нормы на 6–17 градусов."В Архангельской области температура на 6–12 градусов ниже нормы и морозы до 25 градусов. В Ненецком автономном округе – на 8–12 градусов ниже нормы и морозы до 30 градусов. В Мурманской области на 14–15 градусов ниже нормы и мороз до 28 градусов", – подчеркнул синоптик.По словам метеоролога, в республике Коми столбики термометров покажут от минус 28 до минус 33 градусов. При этом на востоке Ленинградской области значения окажутся на отметке в минус 22 градуса.Вместе с тем Центральную Россию морозы накроют 18 и 19 декабря. В Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях температура прогнозируется ниже нормы на 6–9 градусов. На Урале, добавил Вильфанд, морозы будут фиксироваться в Ямало-Ненецком автономном округе, где значения опустятся до 32 градусов ниже нуля.В настоящее время сильные морозы уже пришли в Мурманскую область. Местами температура опустится до минус 37 градусов. Как объяснили синоптики, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. В четверг, 19 декабря, температура воздуха почти не изменится.