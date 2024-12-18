Площадка была опасной для детей.

В районе ТЦ «Орбита» в городе Владимире будет отремонтирована детская площадка, о чем сообщает Ленинский районный суд. Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано ответчиком или городской прокуратурой, которая инициировала судебный процесс.Площадка, расположенная на крыше подземного паркинга, долгое время находилась в аварийном состоянии, представляя опасность для детей. По результатам прокурорской проверки, местная жительница подала жалобу на ее текущее состояние. Прокурор города обратился в суд с просьбой обязать управляющую организацию восстановить игровые конструкции и безопасность площадки.