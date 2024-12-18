Жительницей города, которая с 2013 года пытается решить вопрос с жильем для своей дочери после того, как их дом сгорел.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с затянувшейся выдачей жилья в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба федерального Следкома.Проблема была озвучена жительницей города, которая с 2013 года пытается решить вопрос с жильем для своей дочери после того, как их дом сгорел. Несмотря на неоднократные обращения в органы власти, ситуация остается без решения. В связи с этим по факту халатности проводится расследование по статье 293 УК РФ.Напомним, ранее мы писали, что