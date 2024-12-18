Госслужащий игнорировал местного жителя несколько месяцев.

Чиновника из Мурома Владимирской области наказали за игнорирование жалобы местного жителя на дорожные ямы. Прокуратура региона уточнила, что мужчина обратился с жалобой на состояние дороги в селе Панфилово 21 августа, но ответ получил только 18 октября, что нарушает закон, требующий ответа в течение 30 дней.На проблемном участке дороги были ямы шириной до 180 см и глубиной до 14 см, а некоторые участки оставались без искусственного освещения. В результате замглавы администрации был оштрафован, а главу администрации обязали исправить ситуацию с дорогой.Напомним, ранее мы писали, что