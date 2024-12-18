17 декабря генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провел ежегодную пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы Обществ за 2024 год, а также рассказал о ключевых достижениях компании за последние шесть лет.

17 декабря генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провел ежегодную пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы Обществ за 2024 год, а также рассказал о ключевых достижениях компании за последние шесть лет.Рост и надёжностьОчно и в режиме онлайн присутствовали 94 представителя федеральных и региональных СМИ, которые могли задать волнующие их вопросы.Кстати, в этом году встреча с журналистами состоялась в день 20-летнего юбилея «Россети Центр».«Хочу воспользоваться случаем и поздравить всех коллег с этим маленьким праздником», - сказал в своём приветственном слове Игорь Маковский.Площадка для встречи тоже была выбрана не совсем привычная. Мероприятие прошлов недавно открывшемся координационном центре компании.«Это сердце компании, ее мозговой центр. Сюда непрерывно стекаются все данные с наших первичных подразделений. Здесь данные обрабатываем, анализируем и на их основе принимаем управленческие решения», - пояснил гендиректор.Благодаря выверенным управленческим решениям, ГК «Россети Центр» удалось не только сохранить устойчивость, но и продемонстрировать положительную динамику по всем ключевым показателям. В том числе по показателю «Надежность»: на 33% по сравнению с 2023 г. сократилось количество отключений, средняя длительность перерывов электроснабжения с 2018 г. снизилась на 30%. Объем инвестиционной программы составил порядка 57 млрд рублей — вдвое больше, чем в 2018 г.Центры управления сетямиЗнаковым достижением последних лет стало создание 21 современного центра управления сетями (ЦУС) в филиалах. Применение передовых российских разработок обеспечивает эффективную работу ЦУС и позволяет отслеживать ключевые параметры и состояние электросетевых объектов в режиме реального времени. В случае нарушений диспетчеры в кратчайшие сроки смогут организовывать работу бригад по их ликвидации.Главной их особенностью является его многофункциональность. На одной площадке собраны инструменты, которые способны контролировать не только состояние энергооборудования, но и обеспечивать охрану инфраструктуры.В том числе Центры помогают решать сложные задачи в приграничных регионах, где энергетики сталкиваются с регулярными огневыми воздействиями на инфраструктуру.Работники компании реагируют оперативно и исправляют ситуацию, применяя порой резервные источники питания и специальные технологии.«Так сложилось, что все четыре филиала – в Воронежской, Курской, Белгородской и Брянской областях являются приграничными территориями, то есть находятся в зоне особого риска. Все, что прописывалось для мирной жизни, не совсем подходит к тем условиям, в которых нашим энергетикам приходится сейчас выполнять свой профессиональный долг, - пояснил Игорь Маковский.Но даже в самых сложных условиях никто не снимает главной задачи – обеспечить жителей электроэнергией. Каждый день энергетики оказываются в новых условиях и под эти условия формируются новые мероприятия, призванные обезопасить сотрудника и дать ему возможность заниматься свой профессиональной деятельностью.Главная ценность – коллективГенеральный директор подчеркнул, что все достижения Обществ – заслуга профессионального коллектива. Многое сейчас делается для поднятия мотивации и заряженности сотрудников. Так, с 2020-го было решено каждый год посвящать определенной тематике, прорабатывать сценарии краткосрочных и долгосрочных мероприятий и все силы направлять на их осуществление. К примеру, 2023-й объявили годом молодого специалиста, поскольку именно с этого периода началась борьба за молодые кадры, которые стали покидать отрасль. Было приложено немало усилий, чтобы преломить ситуацию. Как результат: к специалистам в возрасте до 30 лет смогли найти индивидуальный подход.В текущем году, посвященном спорту, большая часть команды «Россети», в том числе и руководители, успешно сдали нормы ГТО. 2025 год уже объявили Годом памяти и славы.Как подчеркнул Маковский, на сегодняшний день в отрасли осталось около 700 ветеранов. В честь них и в память о тех, кого уже нет в Туле открыли мемориал. Место поклонения полюбилось горожанам и гостям города.В Рязанской области в честь героя СВО назвали подстанцию. У энергетиков впереди целый год, чтобы продолжить благое начинание.Вместе со СМИ свои вопросы главе энергокомпании задали и потребители. В преддверии мероприятия была открыта «Горячая линия», куда поступило порядка 1,5 тысяч обращений граждан. На все вопросы обещали ответить в индивидуальном порядке.Общение с журналистами и абонентами продолжалось порядка трех часов. За это время обсудили десятки вопросов на самые злополучные темы и высказались о путях и решений.«Наша команда с каждым годом укрепляет позиции компании как одного из лидеров отрасли. Мы создаем современную, надежную и безопасную энергосистему для миллионов людей. Компания демонстрирует свою эффективность и готова решать масштабные производственные и государственные задачи», - сказал в завершение генеральный директор.В тему:ГК «Россети Центр» – один из крупнейших работодателей в стране, системообразующее предприятие непрерывного цикла, в котором трудятся более 56 тысяч человек, поэтому социальная работа в компании на особом контроле. В компании действует масштабная программа поддержки работников, включая обучение, медицинское сопровождение, дополнительные социальные гарантии и льготы.