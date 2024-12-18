ДТП с пострадавшими случилось сегодня, 18 декабря, в 00:20. Как рассказали в ГАИ, авария произошла на 184 километре трассы М-7. Чтобы достать пассажира из покореженной машины, на место выезжали

ДТП с пострадавшими случилось сегодня, 18 декабря, в 00:20. Как рассказали в ГАИ, авария произошла на 184 километре трассы М-7. Чтобы достать пассажира из покореженной машины, на место выезжали спасатели. 40-летний водитель «Шевроле» совершил столкновение с «Фольксвагеном» под управлением 28-летнего мужчины. Как именно это произошло и что послужило причиной аварии – в Госавтоинспекции пока разбираются.