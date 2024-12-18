В семье, состоящей из 27 детей и трех жен, условия жизни вызывают серьезные опасения.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская инициирует проверку семьи владимирца Ивана Сухова после откровенного интервью у журналистки Саши Сулим. В семье, состоящей из 27 детей и трех жен, условия жизни вызывают серьезные опасения: они проживают в трехкомнатной квартире в Москве, где на все расходы уходит 75 тысяч рублей в месяц.Иван Сухов запрещает своим женам работать и самостоятельно совершать покупки. Под сомнением и права детей. Омбудсмен оценит, насколько комфортно детям жить на 70 квадратных метрах и не лишает ли их отец возможности нормальной социализации запретом посещать школу. Кроме этого, детей с младенчества готовят к роли вторых или третьих жен и многоженцев.Напомним, ранее мы писали, что