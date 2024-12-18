Ксения Бородина получила предложение руки и сердца.

Ксения Бородина получила предложение руки и сердца.Минувшим летом телеведущая Ксения Бородина наконец обрела свое женское счастье. На телепроекте "Последний герой", который снимался на Алтае, она познакомилась с блогером Николаем Сердюковым. Мужчина не сразу покорил сердце звезды, но, пообщавшись с ним поближе, она призналась, что искала такого партнера всю жизнь.Хейтеры бесконечно поливают пару грязью, выражая недоверие Николаю и опасаясь, что у него меркантильные намерения, а друзья Ксении признаются, что такой счастливой не видели девушку очень давно.Пару недель назад Сердюков сделал Бородиной предложение руки и сердца, на что она ответила согласием. Влюбленные сообщили, что свадьба, скорее всего, состоится в следующем году, поскольку требует тщательной подготовки. А пока им никто не мешает строить планы.Так, в одном из интервью экс-ведущая "Дома-2" заговорила о детях. Она заявила, что совсем не против еще одного ребенка и не исключила для этого возможности ЭКО. Ксения сообщила, что ей без разницы, каким образом дети появляются на свет, ведь в конечном итоге результат один.Напомним, 41-летняя Ксения Бородина уже воспитывает двоих дочерей: 15-летнюю Марусю и 8-летнюю Теону от предыдущих браков.