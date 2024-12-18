Предприниматель переехал его на снегоходе.

Суздальский районный суд Владимирской области вынес приговор индивидуальному предпринимателю за применение насилия в отношении сотрудника инспекции государственного технического надзора. Инцидент произошел в декабре 2023 года во время рейда по проверке снегоходов.Инспекторы обнаружили у предпринимателя два снегохода, один из которых оказался незарегистрированным и имел подложный номерной знак. Во время оформления протокола мужчина сел на один из снегоходов и умышленно проехал по ноге инспектора, причиняя ему физическую боль.На основании этого происшествия в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ. Мужчине назначили 2 года и 4 месяца принудительных работ.