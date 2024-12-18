Хотите проверить свои знания русского языка? Предлагаем вам пройти тест на правильное произношение устаревших слов! Многие из нас сталкивались с такими словами в литературе, кино или повседневных разговорах, но не всегда уверены, какое ударение будет правильным.
Этот тест поможет вам освежить память и узнать, насколько хорошо вы владеете нормами современного русского языка. Готовы испытать себя? Тогда начнем!
Хотите проверить свои знания русского языка? Предлагаем вам пройти тест на правильное произношение устаревших слов! Многие из нас сталкивались с такими словами в литературе, кино или повседневных разговорах, но не всегда уверены, какое ударение будет правильным.
Этот тест поможет вам освежить память и узнать, насколько хорошо вы владеете нормами современного русского языка. Готовы испытать себя? Тогда начнем!
ВОПРОСЫ
1. Как правильно?
А. ПридАное
Б. ПрИданное
2. Где ударение поставлено верно?
А. ДуховнИк
Б. ДухОвник
3. Какое произношение правильное?
А. О́трочество
Б. ОтрОчество
4. Как нужно произносить?
А. ИсповедАние
Б. ИсповЕдание
5. Как правильно?
А. ЗнамЕние
Б. ЗнАмение
6. Где верно поставлено ударение?
А. ОпромЕтью
Б. О́прометью
7. Как правильно?
А. ЖЕрло
Б. ЖерлО
ОТВЕТЫ
1. А. ПридАное
2. А. ДуховнИк
3. А. О́трочество
4. А. ЗнамЕние
5. Б. ИсповЕдание
6. А. ОпромЕтью
7. А. ЖЕрло