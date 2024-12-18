Хотите проверить свои знания русского языка? Предлагаем вам пройти тест на правильное произношение устаревших слов! Многие из нас сталкивались с такими словами в литературе, кино или повседневных разговорах, но не всегда уверены, какое ударение будет правильным. Этот тест поможет вам освежить память и узнать, насколько хорошо вы владеете нормами современного русского языка. Готовы испытать себя? Тогда начнем!

Хотите проверить свои знания русского языка? Предлагаем вам пройти тест на правильное произношение устаревших слов! Многие из нас сталкивались с такими словами в литературе, кино или повседневных разговорах, но не всегда уверены, какое ударение будет правильным.Этот тест поможет вам освежить память и узнать, насколько хорошо вы владеете нормами современного русского языка. Готовы испытать себя? Тогда начнем!ВОПРОСЫ1. Как правильно?А. ПридАноеБ. ПрИданное2. Где ударение поставлено верно?А. ДуховнИкБ. ДухОвник3. Какое произношение правильное?А. О́трочествоБ. ОтрОчество4. Как нужно произносить?А. ИсповедАниеБ. ИсповЕдание5. Как правильно?А. ЗнамЕниеБ. ЗнАмение6. Где верно поставлено ударение?А. ОпромЕтьюБ. О́прометью7. Как правильно?А. ЖЕрлоБ. ЖерлООТВЕТЫ1. А. ПридАное2. А. ДуховнИк3. А. О́трочество4. А. ЗнамЕние5. Б. ИсповЕдание6. А. ОпромЕтью7. А. ЖЕрло