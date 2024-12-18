Одна из молодых мам проявляет агрессивность к своему малышу, иногда его бодает и пинает, хотя и позволяет пить молоко.

Во Владимирской области сотрудники Клязьминско-Лухского заказника сообщили о радостном событии: зубрица по имени Стрекоза родила теленка. Однако молодая мама проявляет агрессивность к своему малышу, иногда его бодает и пинает, хотя и позволяет пить молоко.Специалисты отмечают, что Стрекоза просто слишком молода. Она забеременела в возрасте чуть более двух лет, что является редкостью для вольноживущих зубров.Также к кормушкам с телятами пришли коровы Кочерыжка и Развратница, чьи малыши родились в октябре-ноябре. Не осталась в стороне и Большерогая, которая уже два года заботится о своем детеныше.