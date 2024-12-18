Белую «Тойоту» занесло на заснеженной дороге. По соцсетям разлетелись кадры аварии на Большой Нижегородской напротив научно-производственного комплекса «Автоприбор». На видео можно

Белую «Тойоту» занесло на заснеженной дороге. По соцсетям разлетелись кадры аварии на Большой Нижегородской напротив научно-производственного комплекса «Автоприбор». На видео можно заметить, как «Тойота» из крайней полосы боком вылетает на встречку. Там автомобиль врезается в бок красного «Шевроле» и от удара крутится вокруг себя. Как сообщили в ГАИ, за рулем «Тойоты» находился 22-летний водитель. По