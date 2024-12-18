37-летний рабочий без постоянного места жительства приехал в гости к новым знакомым в поселок Першино Киржачского района. Пьянка у сараев закончилась дракой, в результате которой погиб

37-летний рабочий без постоянного места жительства приехал в гости к новым знакомым в поселок Першино Киржачского района. Пьянка у сараев закончилась дракой, в результате которой погиб мужчина. Как рассказали в прокуратуре, 20 сентября этого года обвиняемый прибыл в город Дрезну Московской области, чтобы монтировать там аттракционы к Дню города. На следующий день пьяный рабочий гулял