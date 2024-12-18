Елка станет важной частью патриотической программы, которая пройдет с 20 по 29 декабря.

В Коврове Владимирской области установили «Елку Победы» на территории музея «Ковров – город оружейной славы». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Новогодний символ украшен открытками времен СССР, созданными в военное время и после него. Власти отмечают, что карточки передают дух эпохи и атмосферу сплоченности граждан в сложные годы. Елка станет важной частью патриотической программы, которая пройдет с 20 по 29 декабря.Напомним, ранее мы писали, что