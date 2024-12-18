Так называемая «Елка Победы» появилась в Коврове. Ее установили на территории музея «Ковров – город оружейной славы», рассказали в пресс-службе правительства области. Зеленую красавицу

Так называемая «Елка Победы» появилась в Коврове. Ее установили на территории музея «Ковров – город оружейной славы», рассказали в пресс-службе правительства области. Зеленую красавицу украсили открытками времен СССР, которые были созданы в военное время и последующие годы. Карточки передают дух эпохи и атмосферу тех лет, когда граждане нашей страны сплотились в непростое время. Елка станет