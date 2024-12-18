Жители Подмосковья теперь могут оформить заявку на вывоз строительных отходов онлайн через мобильное приложение Добродел. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Жители Подмосковья теперь могут оформить заявку на вывоз строительных отходов онлайн через мобильное приложение "Добродел". Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.Цифровой сервис, о котором идет речь, предназначен дляфизических лиц, добавили в подмосковном ведомстве. Он запущен в соответствии сзадачами нацпроекта «Цифровая экономика».По словам министра государственного управления,информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник, новая функцияупрощает доступ к услугам легальных перевозчиков по всему региону.«Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделатьбуквально несколько простых шагов на смартфоне. Более того, статус заявки можноотслеживать в реальном времени. Так жители могут сэкономить время и внести свойвклад в защиту окружающей среды», – отметила Надежда Куртяник.Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение«Добродел» до последней версии, заполнить онлайн-форму и при желании добавитькомментарий и фото отходов. Это поможет уточнить объём работ и стоимость. Стоитотметить, что услуга вывоза строительного мусора в Подмосковье предоставляетсяна платной основе.Как ожидается, новый сервис упростит для жителей Подмосковьяпроцесс подачи заявки на вывоз строительных отходов. Новая онлайн-услуга такжепоспособствует обращению только к легальным перевозчикам.