Клязьминско-Лухский заказник пополнился тремя зубрятами. Сотрудница Дирекции ООПТ области Юлия Буянова рассказала в соцсетях организации новости про молодых мам и их малышей. Озорная

Клязьминско-Лухский заказник пополнился тремя зубрятами. Сотрудница Дирекции ООПТ области Юлия Буянова рассказала в соцсетях организации новости про молодых мам и их малышей. Озорная коровка Стрекоза, которая прыгала через кормушки в прошлые годы, в этом году привела зубренка. Как объяснила Юлия, Стрекоза забеременела в два с небольшим года, а родила в три. Это очень рано для