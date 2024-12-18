За это его лишили прав на 2,5 года.

26-летний житель Владимира получил наказание за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел 9 октября 2024 года, когда парень сел пьяным за руль своего Hyundai Accent. Когда водителя поймали полицейские, то он отказался проходить медосвидетельствование.Выяснилось, что за три дня до задержания водитель уже продал свой автомобиль другу, однако передать его в пользование планировал только через десять дней. Машину конфисковали. Суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ и лишил прав на 2,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.Напомним, ранее мы писали, что