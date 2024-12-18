«Международный зимний кубок дружбы» прошел в Ереване. В соревнованиях приняли участие и наши спортсменки – воспитанницы СШОР №5 по художественной гимнастике. Девушки завоевали 6 золотых

«Международный зимний кубок дружбы» прошел в Ереване. В соревнованиях приняли участие и наши спортсменки – воспитанницы СШОР №5 по художественной гимнастике. Девушки завоевали 6 золотых медалей. Пять медалей взяла Алина Галочкина. Она показала лучший результат в личном многоборье, а также в финалах отдельных видов упражнений по программе «junior». В личном многоборье по программе «senior» первое