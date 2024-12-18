Ребенок проглотил алюминиевую игрушку длиной около 5 см, после чего у него начал болеть живот.

Во Владимирской области медики достали из кишечника 4-летнего мальчика игрушечный кинжал. Операция малышу не потребовалась. Ребенок проглотил алюминиевую игрушку длиной около 5 см, после чего у него начал болеть живот.Специалист по эндоскопии, заведующий отделением хирургии Александр Мысин, провел фиброколоноскопию под интубационным наркозом. В результате эксперта удалось извлечь инородное тело с помощью специальной петли. Процедура заняла всего 40 минут.После операции ребенок находился под наблюдением врачей еще сутки, но сейчас его состояние стабильно, и он уже выписан домой. Мама ребенка поделилась, что теперь хранит «трофей» и планирует показать его сыну, когда тот вырастет. Напомним, ранее мы писали, что