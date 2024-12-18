Четырехлетний ребенок проглотил игрушечный пятисантиметровый алюминиевый кинжал. Однако родители, судя по всему, этого не заметили. Когда у малыша разболелся живот, они сразу отвезли его в

Четырехлетний ребенок проглотил игрушечный пятисантиметровый алюминиевый кинжал. Однако родители, судя по всему, этого не заметили. Когда у малыша разболелся живот, они сразу отвезли его в ОДКБ. В пресс-службе минздрава области рассказали, что за пациента взялся врач-эндоскопист и по совместительству заведующий отделением хирургии Александр Мысин. Он смог достать из ребенка проглоченный кинжал без проколов и разрезов.