Во Владимир пришла непогода. Первая серьезная метель с вечера вторника кружила по улицам города, отвыкшие за теплый сезон автомобилисты вставали в пробки, а на снежной каше устраивали ДТП.

Во Владимир пришла непогода. Первая серьезная метель с вечера вторника кружила по улицам города, отвыкшие за теплый сезон автомобилисты вставали в пробки, а на снежной каше устраивали ДТП. Причем пострадали от снега и вьюги не только легковые машины, но и военная техника. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами, как в кювете на Огуречной горе лежит грузовик