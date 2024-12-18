Мастерские художественная, гончарная, архитектурная появились на первом этаже музейного центра «Палаты». А совсем недавно открылась еще одна – ткацкая. По будням на мастер-классы

Мастерские художественная, гончарная, архитектурная появились на первом этаже музейного центра «Палаты». А совсем недавно открылась еще одна – ткацкая. По будням на мастер-классы принимаются организованные группы, а по выходным научить чему-то новому могут каждого желающего. Об этом рассказали в пресс-службе ВСМЗ. Творческие занятия будут проходить по сеансам, билеты можно приобрести как перед началом события в