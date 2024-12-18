Отсутствие ограждений создает риск загрязнения воды, так как к источникам может подойти человек или животное.

В Кольчугино Владимирской области прокуратура нашла угрозу для трех скважин, снабжающих питьевой водой селения Горбатовка, Есиплево и Большевик. Отсутствие ограждений создает риск загрязнения воды, так как к источникам может подойти человек или животное.Кроме того, стало известно, что проекты зон санитарной охраны скважин не были должным образом зарегистрированы в Министерстве природопользования и экологии Владимирской области, что привело к отсутствию информации о них в документах по планировке территории.Прокурор подал иск к муниципальному предприятию с требованием устранить нарушения. Суд признал требования прокурора обоснованными, но решение пока не вступило в силу. Прокуратура следит за устранением нарушений.Напомним, ранее мы писали, что