Губернатор Александр Авдеев подписал указ об увеличении ежегодной выплаты ко Дню Победы. В 2025 году инвалиды и участники Великой Отечественной войны начнут получать вдвое больше, рассказали

Губернатор Александр Авдеев подписал указ об увеличении ежегодной выплаты ко Дню Победы. В 2025 году инвалиды и участники Великой Отечественной войны начнут получать вдвое больше, рассказали в пресс-службе правительства области. В год 80-летия Победы размер выплат составит: – инвалидам и участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель