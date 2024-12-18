Во Владимире на улице Тракторной женщина и ее 14-летний сын попали под машину. Они переходили дорогу по нерегулируемой «зебре» возле дома №14, как вдруг в них влетел автомобиль «Хендай

Во Владимире на улице Тракторной женщина и ее 14-летний сын попали под машину. Они переходили дорогу по нерегулируемой «зебре» возле дома №14, как вдруг в них влетел автомобиль «Хендай Акцент». Как сообщили в ГАИ, авария произошла вчера, 17 декабря, в 18:50. Водитель иномарки двигался со стороны проспекта Строителей и допустил наезд на пешеходов 40 и