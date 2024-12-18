Увеличение связано с необходимостью корректировки проектной документации и проведением дополнительных работ.

Во Владимире реконструкция областного театра драмы, , значительно подорожала. Изначальная оценка в 800 миллионов рублей увеличилась до 1,07 миллиарда, а затем возросла до 1,225 миллиарда рублей.По информации местных властей, увеличение связано с необходимостью корректировки проектной документации и проведением дополнительных работ, которые не были определены при первичном обследовании. Региональные власти выделили дополнительно 177,9 миллиона рублей из областного бюджета для завершения восстановительных работ.Отметим, что пожар уничтожил или повредил множество элементов театра, включая сцену, зрительный зал и фойе. Восстановление финансировалось из резервного фонда до получения средств из Минкульта России.