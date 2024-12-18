Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока.

С 17 декабря ВТБ** улучшил условия по вкладам в рублях на срок 3 и 6 месяцев как для новых, так и текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока.На новые для банка деньги или для новых клиентов максимальная ставка по вкладам на 3 месяца увеличена до 23,7% годовых, на 6 месяцев – до 24% годовых при выплате процентов в конце срока для всех сегментов.Для текущих клиентов максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по вкладу на 3 месяца составит:• 22,1% годовых для клиентов массовой розницы• 22,6% годовых для «Привилегии»• 22,7% годовых для клиентов Private banking.При сроке вклада 6 месяцев текущие клиенты смогут получить максимальную ставку с выплатой процентов в конце срока:• до 22,4% годовых для клиентов массовой розницы• до 22,9% годовых для «Привилегии»• до 23,0% годовых для клиентов Private banking.Лучшая ставка доступна действующим клиентам, получающим зарплату или пенсию на карту банка.«Мы ожидаем роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, поэтому заблаговременно повышаем ставки по вкладам, улучшая условия для наших клиентов. Закончить 2024 год со ставкой по вкладу в 24% будет символичным подарком, чтобы получить высокую доходность в следующем году», – прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Ранее ВТБ улучшил ставку по депозитам на год – максимальное значение достигло 24% годовых. А максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок 3 месяца.*Ставка 24% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу на сроках 181 день и 370 дней с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Процентные ставки в рублях при открытии на срок 181 день и 370 дней на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока вклада: Базовая процентная ставка – 22% годовых, Надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» - 2% годовых, Итоговая процентная ставка с учетом надбавок «Новый вкладчик», «Новые деньги» - 24% годовых.Матрица сочетаемости Базовой процентной ставки, Надбавок, порядок формирования Итоговой процентной ставки, а также полное описание Базовых условий и надбавок указаны в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).** В 2025 году завершается присоединение к ВТБ крымского банка РНКБ. В ходе интеграции все офисы РНКБ перейдут под бренд ВТБ. В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.Реклама.Банк (ПАО).ИНН 7702070139.Генеральная лицензия Банка России №1000