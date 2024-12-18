К бесплатной программе поддержки здоровья будущих мам и детей начали подключаться не только частные, но и государственные медицинские учреждения.

К бесплатной программе поддержки здоровья будущих мам и детей начали подключаться не только частные, но и государственные медицинские учреждения: расширились условия экспериментального правового режима «Персональные медицинские помощники».Проект начался в марте прошлого года и проводился на первом этапе только в частных клиниках. Теперь государственные клиники семи регионов — Владимирской и Пензенской областей, Республики Алтай, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия), а также Москвы и Московской области — смогут присоединиться к программе. В скором времени ожидается присоединение государственных медицинских учреждений Астраханской области — регион уже готовится к этому.«Подключение государственных медицинских учреждений к нашему проекту значительно повысит доступность медицинской помощи для будущих мам и их малышей. Благодаря новейшим технологиям врачи смогут следить за течением беременности пациенток и вовремя выявлять и лечить возможные осложнения. Наша программа, созданная в сотрудничестве с партнёрами, обеспечивает качественную медицинскую помощь для будущих мам и их детей даже в отдалённых уголках страны, — отметил Виталий Лисицкий, руководитель направления «Государственные услуги» ВТБ.«C помощью специальной цифровой платформы беременные женщины будут круглосуточно находиться под дистанционным наблюдением.Для этого мы используем специальные умные медицинские изделия: фетальные мониторы для контроля за сердцебиением плода, а также тонометры и глюкометры. Результаты измерений поступают на платформу «Персональные медицинские помощники», а уже оттуда — в медицинские системы, где врачи могут следить за состоянием женщины и плода на разных этапах беременности. Такой контроль состояния будущей мамы и ее ребенка позволит выявлять и своевременно предупреждать развитие осложнений беременности», — рассказал Сергей Лежнин, генеральный директор медтех-холдинга «Доктис».«В год семьи мы прилагаем все усилия для поддержки будущих матерей. Наша основная цель — предоставить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь беременным женщинам, живущим даже в самых удаленных уголках страны.Дистанционное наблюдение поможет не только минимизировать количество визитов к врачу, но и своевременно выявить заболевание и назначить будущей маме необходимое лечение. Это крайне важно для поддержки материнства, повышения рождаемости и улучшения качества медицинского обслуживания в целом», — рассказала Елена Мухтиярова, вице-президент — директор по развитию государственных информационных систем и сервисов в здравоохранении «Ростелекома».Цель проекта ВТБ по поддержке здоровья будущих мам и детей – обеспечить беременных женщин помощью высококвалифицированных врачей во всех регионах России, повысить доступность качественной медицины и, в конечном итоге, способствовать росту рождаемости в стране.Программа предлагает онлайн-консультации с профильными специалистами, дистанционное наблюдение за состоянием будущей мамы и страхование на случай возникновения осложнений во время беременности или критического заболевания ребёнка. Партнёрами проекта выступают сеть медицинских центров «Мать и дитя», «Ростех», медтех-холдинг «Доктис», «Ростелеком», группа компаний «Цифромед» а также страховая компания «Росгосстрах».Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000